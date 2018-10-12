ABD Dışişleri'nden 'Brunson konusunda anlaşmaya varıldığı' iddiasına yalanlama: Haberdar değiliz!

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Türkşye'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın yarın görülecek duruşması öncesinde "Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasını bekliyoruz. Brunson'ın serbest bırakılması İki ülke ilişkileri için önemli bir adım" açıklamasında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada Brunson'ın yarınki mahkeme tarafından serbest bırakılmasının Türkiye için doğru karar ve önemli bir adım olacağını söylemişti.

ABD merkezli NBC haber kanalının, "ABD ile Türkiye’nin ABD’li papaz Andrew Craig Brunson konusunda anlaşmaya vardığı" iddiasına ilişkin de açıklamada bulunan Nauert, bakanlığının bu yönde bir anlaşmanın varlığından haberdar olmadığını söyledi.

Nauert, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin ise "Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortak çalışma grubu kurması memnuniyet verici" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulmasının kararlaştırıldığını bildirmişti.