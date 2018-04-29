ABD Dışişleri'nden Afrin açıklaması: Türkiye'yi bu adımı atmamaya çağırıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlğı sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin'e olası operasyonu ile ilgili olarak "Ankara Afrin'e saldırmak yerine IŞİD ile mücadeleye odaklanmalı" dedi.

Nauert'e günlük basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'deki Afrin'e olası bir harekata yönelik hazırlığı soruldu.

Sözcü "Türkleri bu tarz eylemlerde bulunmamaya çağırıyoruz. Onların şiddete başvurması yerine, IŞİD ile mücadeleye odaklanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ankara, ABD'nin Suriye'de sınır güvenlik güçleri oluşturacağı haberi üzerine harekete geçmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk ordusunun her an Afrin ve Menbiç'e saldırabileceğini açıklamıştı.

Ankara'dan gelen açıklamalara Suriye'den cevap geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Türk savaş uçaklarının Suriye'de saldırıya geçmesi durumunda, ülkenin hava savunma sistemlerinin Türk uçaklarını düşürmeye hazır olduğunu söyledi.

Suriye devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, Afrin'e düzenlenecek herhangi bir operasyonun da 'saldırı eylemi' olarak algılanacağını ifade etti.

Mekdad, "Türkiye hükümetini bu yönde bir adım atmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.