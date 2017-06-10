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Dünya

ABD Dışişleri 'yumuşama' çağrısı yaptı, Trump sert çıktı: Katar için teröre destek vermeyi durdurma zamanıdır

ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a Katar'la ilişkileri 'yumuşatma' çağrısı yapmıştı

10 Haziran 2017 01:03

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'a uygulanan abluka hakkında konuştu. Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerin yaptırım uyguladığı Katar'ı 'uzun zamandır terörün destekçisi' olarak değerlendirdi.Trump, 'Katar için artık teröre destek vermeyi durdurma zamanıdır" dedi. 

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile birlikte Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Iohannis’in ABD ziyaretinin önemli bir döneme denk geldiğine değinen Trump, sözü Katar krizine getirdikten sonra, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerin yaptırım uyguladığı Katar’ı ‘uzun zamandır ve çok üst düzeyde terörün destekçisi’ olmakla suçladı. “Hiçbir uygar ulus teröre destek vermemeli ve hoşgörü göstermemeli” diyen Trump, “Ortadoğu ülkelerine yaptığım ziyaret sırasında görüştüğüm kilit ülke liderleri terörü maddi, askeri yada moral açıdan desteklemeyi durdurma sözü verdi. Ancak, Katar ne yazık ki tarihsel olarak çok yüksek düzeyde terörün destekçisi olmuştur. Bunun ışığında, bölge ülkelerinin liderleri bu davranış karşısında Katar’a yaptırım uygulama konusunu benle konuştular. Biz de bir karar vermek durumundaydık. Kolay yolu mu seçecektik, yoksa zor yolu seçip gerekli eyleme mi başvuracaktık? Terörizme desteği kesmek zorundaydık. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, üst düzey askeri yetkililerimiz ile birlikte Katar’ın teröre verdiği desteği durdurmak zorunda olduğunu söylemek kararı aldık. Bu desteği sona erdirmeliler’ diye konuştu.

Trump, “İnsanlara, başkalarını öldürmeyi öğretmeyi durdurun. Kafalarını nefret ve hoşgörüsüzlükle doldurmayı durdurun. Başka ülke adı vermeyeceğim ama sorunu çözmüş değiliz ancak bu sorunu çözeceğiz. Başka seçimimiz yok. Bu benim en büyük önceliğim. Başkan olarak insanları güvende tutmak, IŞİD ve öteki terör örgütlerini yok etmek benim görevim. Bunu seçim kampanyasında da söyledim, şimdi de söylüyorum’ dedi.

Trump, Katar’ı sorumlu ülkeler birliği içinde görmek istediklerini söyleyerek, Katar ve bölgedeki öteki ülkelere “terörle mücadelede daha çok ve daha hızlı davranma” çağrısında bulundu. 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da bugün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a Katar'la ilişkileri 'yumuşatma' çağrısı yapmıştı. 

 

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