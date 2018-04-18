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Dünya

ABD Dışişleri: Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması, yaptırımlara sebep olabilir

"Türkiye'nin F-35 programına katılımını olumsuz etkileyebilir"

18 Nisan 2018 20:41

T24

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemler satın almasının yaptırım uygulanmasıyla sonuçlanabileceğini söyledi. 

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell, 66 yıllık NATO müttefiki Türkiye’nin son yıllarda terör karşısında müttefiklerin hepsinden fazla kayıplar verdiğini ve 3.5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını söyledi. İncirlik Üssü ve diğer askeri tesislerin kullanımıyla IŞİD karşıtı koalisyonu desteklemek konusunda Türkiye’nin hayati bir rol üstlendiğini kaydeden Mitchell, “Türkiye, Suriye’deki kilit muhalifler üzerinde etkiye sahip, kontrolü altındaki bölgelerdeki istikrar çabalarına yatırım yaptı ve kuzeydeki özgürleştirilmiş bölgelerde varılabilecek sürdürülebilir çözüm için kritik sınırlar arası ekonomik bağlantılar kurabilir” dedi. 

"Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlatmak için Rusya'yla yaptığı anlaşmalar endişe verici"

“Türkiye’nin Rusya ve özellikle İran'ın etkisini kontrolde tutmak ve Suriye’yle güvenli, stabil bir sınıra sahip olmak için yerleşik stratejik çıkarları var” ifadelerini kullanan Mitchell, şöyle devam etti: 

“Bu ortak çıkarların yanı sıra, Türkiye son zamanlarda Rusya ve İran’la olan iş birliğini artırdı. Ankara, bu iş birliğini çatışmanın azaltılması anlamına gelen Cenevre sürecinde atılması gereken bir adım olarak gördüğü konusunda bizi temin etti. Ancak Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlatmak için için Rus ordusuyla yaptığı -ABD’nin dahil olmadığı- anlaşmalar ciddi şekilde endişe verici. Ankara, Suriye'de taktik hedeflere ulaşmak adına Moskova'ya stratejik tavizler verilmesinin risklerinden haberdar olmalı. Ankara, Rus S-400 füze sisteminin satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını iddia ediyor. Bu durum, CAATSA’nın (ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası) 231. bölümü kapsamında yaptırıma sebep olabilir ve Türkiye’nin F-35 programına katılımını olumsuz etkileyebilir."

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