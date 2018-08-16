ABD Dışişleri, Türkiye'de yapılacak Suriye zirvesiyle ilgili konuştu: Cenevre'nin yerini alamaz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’de yapılması planlanan Rusya-Türkiye-Fransa-Almanya dörtlü zirvesinin Birleşmiş Milletler nezdindeki Cenevre sürecinin yerini alamayacağını düşündüklerini belirtti.

Nauert, bugünkü basın toplantısında, "Hiçbir şey Cenevre'nin yerini alamaz. Bu bizim için, Cenevre sürecine bağlılığı teyit etmek için bir örnek ve bir neden. Biz, Cenevre sürecini, Suriye'deki çatışmanın uzun vadeli siyasi çözümüne giden tek uygulanabilir yol olarak görüyoruz" dedi.

Sözcü, ABD'nin Türkiye'deki zirvede herhangi bir şekilde yer alıp almayacağı yönündeki soruya yanıt olarak, "Bizim tarafımızdan herhangi bir katılıma dair hiçbir bilgim yok" dedi.

ABD'nin BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura'nın çabalarına destek verdiğini söyleyen Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün Mistura'yla görüştüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 7 Eylül'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin zirvesinin yapılacağını duyurmuştu.