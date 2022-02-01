ABD Dışişleri, Türkiye'nin S-400 alımını bir kez daha eleştirdi; F-16 talebinin inceleme sürecinin ilk safhalarında olduklarını belirtti

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir kez daha Türkiye'nin S-400 alımına karşı olduklarını dile getirdi ve Türkiye'yi "son zamanlarda bazı çekişmelere dahiliyeti nedeniyle" eleştirdi. Bakanlık, Türkiye'nin F-16 alımı talebini incelediklerini ve henüz ilk aşamalarda olduğunu belirtti.

Yunan-Amerikan Kongre üyesi Chris Pappas'ın mektubuna yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Yasama İlişkileri Bürosu'ndan üst düzey bir yetkili, "Türkiye birçok stratejik çıkar paylaştığımız uzun süreli bir NATO müttefiki. Aynı zamanda Bakanlığın derin fikir ayrılıkları yaşadığı noktalar da var. Ankara'nın son zamanlarda taraf olduğu bazı çekişmeler fayda sağlamıyor ve bölgesel güvenliği olumsuz etkiliyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Naz Durakoglu, ABD'nin Türkiye'nin S-400 alımına karşı olduğunu bir kez daha vurguladı ve Rusya'dan daha fazla silah alımının ek yaptırımlara sebep olabileceğini söyledi.

Durakoglu, "ABD yönetimi, Türkiye'nin dış politikasını ABD ve NATO ile uyumlu hale getirmesini istemeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Ankara'nın F-16 alma talebine de değinen Durakoglu, Bakanlığı talebi incelemenin hala ilk aşamalarında olduğunu belirtti. Washington yetkilisi, Türkiye'ye F-16 satılması için Kongre'nin de onayının gerektiğini hatırlattı.