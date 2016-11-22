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Dünya

ABD Dışişleri: Türk medyasında darbenin arkasında ABD varmış gibi bir algı yaratılıyor

Kirby,Gülen’in Türkiye’ye iadesinin ABD Adalet Bakanlığı ile ilgili bir konu olduğunu belirterek sorulan soruya cevap vermedi

22 Kasım 2016 15:57

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Darbe girişimi için ABD'yi suçlamayacağım ama halkım bu şekilde düşünecek. Onu orada tuttuğunuz sürece, hiç kusura bakmayın ama Türk milletinin ve halkının bakışı bu şekilde" sözlerine ilişkin ABD Dışişleri Sözücü John Kirby, "Türk medyasında darbenin arkasında ABD varmış gibi bir algı yaratılıyor" dedi.

Kirby, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında ABD olduğuna ilişkin Türkiye’de oluşan genel kanıya neyin yol açtığı ile ilgili soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Türk medyasının çoğu üyesi, bu düşünceyi durdurmak için hiçbir şey yapmadı. Türk halkının aklından geçenleri ve bu düşünceye nasıl kapıldıklarını bilmiyorum. Bu komik bir durum, ABD'nin bununla bir ilişkisi yoktu."

Gülen’in Türkiye’ye iadesinin ABD Adalet Bakanlığı ile ilgili bir konu olduğunu belirten Kirby, buna ilişkin yorum yapmak istemediğini belirtti.

Kirby, ABD’nin Türkiye’de seçimle ve demokratik yollarla işbaşına gelmiş hükümeti desteklediğini ve bunu sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS kanalında yayınlanan ’60 Dakika’ adlı programda, Fethullah Gülen’in herhangi bir soruşturmaya uğramadan ABD'de yaşamını sürdürmesini eleştirerek ‘Darbe girişimi için ABD'yi suçlamayacağım ama halkım bu şekilde düşünecek. Neden hala bu adamı ülkenizde tutuyorsunuz? Onu orada tuttuğunuz sürece, hiç kusura bakmayın ama Türk milletinin ve halkının bakışı bu şekilde’ demişti.

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