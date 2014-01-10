ABD Dışişleri Sözcüsü: Hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığı bir Türkiye'yi destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, "Türkiye'deki tüm ilgili taraflarla görüşmelerimizde, ABD'nin, Türk halkının hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığı ve kamusal şahıslara karşı suçlamaların tarafsızca soruşturulduğu, sivil ve cezai konularda adalet, zamanlılık ve şeffaflığın en yüksek standartlarını karşılayan bir hukuk sistemine yönelik arzusunu desteklediğini net şekilde dile getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Psaki, günlük basın brifinginde bir gazetecinin, "Giderek büyüyen bir siyasi krizin olduğu Türkiye'deki durumdan konuşabilir miyiz? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 700 civarında polis yetkilisini görevden aldı, dün ülkenin önde gelen bağımsız yargı organının yetkilerinin bir kısmını frenlemeye dönük girişimler oldu ve bugün internet üzerinde sıkı kontroller getirmeye dönük yeni adımlar oluyor. Bu konuda ABD'nin pozisyonuna dair bakışınızı alabilir miyiz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Sözcü Psaki, şunları kaydetti:

"Haklısınız, işaret ettiğiniz gibi, süregelen bir durum, her gün farklı gelişmeler olmakta. Türkiye'deki tüm ilgili taraflarla görüşmelerimizde, ABD'nin, Türk halkının hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığı ve kamusal şahıslara karşı suçlamaların tarafsızca soruşturulduğu, sivil ve cezai konularda adalet, zamanlılık ve şeffaflığın en yüksek standartlarını karşılayan bir hukuk sistemine yönelik arzusunu desteklediğini net şekilde dile getirmeye devam ediyoruz. İfade ve medya özgürlüğü konusundaki görüşlerimize aşinasınız, bunları ihtiyaç duydukça dile getiriyoruz ve yıllık raporumuzda da ifade ediyoruz ve elbette bunu (Türk) hükümete de doğrudan iletiyoruz."

Bir başka soru üzerine Psaki, Türkiye'nin ABD'nin kilit bir müttefiki olmaya devam ettiğini belirterek "Sahada cereyan etmekte olan bazı gelişmeler hakkındaki endişelerimizi doğrudan, özelden ve alenen dile getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Psaki, bir gazetecinin "Ülke içerisindeki kaosun ve siyasi istikrarsızlığın Türkiye'yi daha az güvenilir bir müttefik haline getirip getirmediği ve ABD'nin Türkiye ile çalışmasını etkileyip etkilemediği" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"ABD hükümeti olarak bu şekilde bir niteleme yapmam. Endişelerimiz olduğunda bunları ifade ediyoruz, tıpkı bu konuda yaptığım gibi. Geçmişte de bunu yaptık ancak Türkiye önemli bir müttefik olmayı sürdürüyor. Bir dizi konuda yakından çalıştığımız bir ülke olmaya devam ediyor. Türkiye, Suriye ve Suriye'deki kriz hakkında bir dizi görüşmeye katılacak. Bu konuda kesinlikle çok önemli bir ortak. Onlarla diğer konularda da birlikte çalışıyoruz."

Psaki, "Sayın Erdoğan'ı demokrasiye saygı gösteren bir lider olarak görüyor musunuz?" sorusunu da "Onun eylemleri hakkında endişelerimiz olduğunda, bunları dile getiriyoruz. Bugün de yaptığım şey bu" diye yanıtladı.