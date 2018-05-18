ABD Dışişleri Sözcüsü: Türk Büyükelçi'nin geri çekilmesi ilişkileri etkilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail askerlerinin ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararını protesto edenlere silahlı müdahalesi sonucu Gazze’de onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın istişare için Ankara’ya çağrılmış olmasının iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğini düşünmediğini söyledi.

“Elçisini çağırmak Türkiye’nin hakkıdır”

Cansu Çamlıbel’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert’e perşembe günü gerçekleştirdiği olağan basın toplantısında Ankara’nın Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı istişareler için geri çağırması da soruldu. Bu gelişmeden haberdar olduklarını belirten Nauert, Türkiye’nin büyükelçisini geri çağırma hakkı olduğunu söyledi. Nauert “Bunu Türk hükümeti ile ilişkimize zarar verecek bir şey olarak görmüyorum. Türkiye önemli bir NATO müttefiki olmayı sürdürüyor” açıklamasında bulundu. Nauert, “Türk hükümeti ile yapılacak görüşmeleri dört gözle beklediklerini” de söyledi.

Nauert’in tarih ve detay vermeden atıfta bulunduğu görüşmeler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 4 Haziran haftası Washington’a yapması planlanan ziyareti sırasında gerçekleşecek. Çavuşoğlu, 27 Nisan’da Brüksel’de Pompeo’nun koltuğa oturmasının hemen ertesi günü kendisiyle kısa bir görüşme yapmıştı ancak bu görüşmede sorunlu dosyaların detayına girilmemişti. Haziran başı için planlanan Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi başta Menbiç olmak üzere ortak komitelerin işleyişi açısından kritik önemde olacak.

“Brunson yeniden gündeme gelirse şaşırmam”

Amerikalı Sözcü, geçen hafta ikinci kez hâkim karşısına çıkan İzmir’de ‘FETÖ’ davasından tutuklu yargılanan Amerikan vatandaşı rahip Andrew Brunson konusunda da açıklamalarda bulundu. Nauert, Türkiye’de devam eden Brunson davasının sadece ABD Dışişleri tarafından değil, Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kongre tarafından da yakından takip edildiğini hatırlattı. Amerikan yönetiminin konuyu bugüne kadar Türk hükümetiyle yapılan pek çok görüşmede gündeme getirdiğini vurgulayan Nauert, ‘Yakında yeniden gündeme gelirse şaşırmam’ diye konuştu.