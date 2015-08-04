ABD Dışişleri Sözcüsü: PKK şiddetten vazgeçmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, PKK'nın saldırılarının son bulmasını ve PKK'nın şiddetten vazgeçmesini istediklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Toner'a, günlük basın toplantısında, iki askerin şehit olması ve 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan, PKK'nın Ağrı'daki jandarma karakoluna düzenlediği intihar saldırısı soruldu.



Bunların şiddet döngüsünü alevlendirdiğini belirten Toner, "Bu saldırıların son bulmasını, PKK'nın şiddetten vazgeçmesini ve Türk hükümetiyle görüşmelere yeniden başlamasını istiyoruz" dedi.



Toner, Türkiye'nin PKK'ya karşı operasyonlarında sivil kayıplar bulunduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine de operasyonda sivil kayıplar olduğunu görmek istemediklerini ve bu tür haberleri çok ciddiye aldıklarını kaydederek, "PKK'nın Türkiye'ye karşı saldırılarını durdurduğunu ve Türk hükümetinin orantılı yanıt verdiğini görmek istiyoruz" diye konuştu.



Hava saldırılarından bazen sivillerin etkilenebildiklerini ifade eden Toner, ancak bu saldırıların hedefinin terör örgütü PKK olduğuna işaret etti.



Toner, PKK'nın saldırılarda bulunması üzerine Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğuna inandıklarını yineleyerek, fakat aynı zamanda şiddetin son bulmasını istediklerini dile getirdi.

IŞİD AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, eğit-donat programı dahilindeki Suriyeli muhaliflerin, IŞİD'e karşı kurulan koalisyonun bir parçası olduğunu ve onları koruyacaklarını söyledi.

Toner, "ABD Savunma Bakanlığı tarafından eğit-donat programı dahilindeki Suriyeli güçler, IŞİD'e karşı mücadele eden diğer müttefiklerimiz gibi, geniş yelpazede desteklenecektir ve bunun içine savunma ateşi yardımı da dahildir" dedi.

Angajman kuralları hakkında detaylara giremeyeceğini belirten Toner, "Başından beri söylediğimiz gibi, gerekli önlemleri alarak bu güçlerin görevlerini başarıyla yerine getirebilmesini garantiye alacağız" şeklinde konuştu.

Toner, "Suriye'yi ABD uçaklarına müdahale etmemesi için uyarıda bulunmuştuk ve aynı şekilde, Suriye rejimini, IŞİD'e karşı mücadele eden yeni Suriye güçlerine de müdahale etmemesini tavsiye ediyoruz. Bunu ilettik" dedi.

Esad yönetimine bağlı güçler de dahil olmak üzere, koalisyon destekli Suriyeli güçlerin IŞİD ile mücadele ederken savunulacağını belirten sözcü, "Şunun altını çizmek isteriz ki IŞİD'e karşı karada mücadele eden güçleri desteklemek için hazırız. Bu bizim asıl amacımızdır. Fakat onları muhtemel diğer saldırılara karşı da koruyacağız" görüşüne yer verdi.