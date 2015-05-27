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Dünya

ABD Dışişleri Sözcüsü Marie Harf terfi etti

Harf’in görevine Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mark Toner getirildi

27 Mayıs 2015 11:40

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf'i üst düzey danışmanlarından biri yaptığını açıkladı.

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf yeni ve daha etkili bir pozisyona atandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü John Kirby’nin yaptığı açıklamada, "Marie Harf, 1 Haziran itibarıyla Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Üst Düzey Stratejik İletişim Danışmanı olarak görev yapacak" denildi.

Açıklamaya göre Harf, İran’la yürütülen nükleer müzakereler ve diğer kilit konular üzerinde çalışmaya devam edecek.

Harf’in görevine ise Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mark Toner getirildi.

Marie Harf, Türkiye'de son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le yaşadığı sarışın polemiğiyle gündeme gelmişti.

 

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