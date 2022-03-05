ABD Dışişleri: Sınır dışı edilen diplomatları alması Rusya'nın bir uçak göndermesine izin verdik

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Rus hükûmetinin Birleşmiş Milletler'den sınır dışı edilen diplomatları ülkelerine geri götürmesi için bir uçak göndermesine izin verdiklerini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre sözcü, ''Bu özel imtiyaz, Rus misyonu personelinin ve ailelerinin verdiğimiz süre içinde ayrılabilmesi için federal düzenlemelere uygun şekilde verildi'' dedi.

ABD, geçen günlerde hava sahasını Rusya'ya, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırması gerekçesiyle kapatmıştı.

Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebizia, ABD'nin 12 Rus diplomatının 7 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istediğini bildirmişti.

Uçuş takip sitelerinde Saint Petersburg'dan Washington'a uçtuğu görülen uçak sosyal medyada gündem olmuştu.