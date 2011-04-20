ABD Dışişleri: Saf dışı bırakma algısı oluşmasın

T24 - ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Gordon, YSK’nın 12 bağımsız adayla ilgili iptal kararına ilişkin olarak, “kapsayıcı bir siyasi sürecin olması ve insanların siyasi nedenlerle saf dışı bırakıldığına yönelik bir algının oluşmasından kaçınılmasının kritik derecede önemli olduğunu” söyledi.





Ajanslar: BDP’ye darbe



AFP: Türkiye’nin Kürtleri seçim vetosu nedeniyle ayakta. YSK eski cezaları gerekçe göstererek, 12 adayın seçimlere giremeceyeceğine karar verdi. Yorumcular, BDP destekli adayların veto edilmesinin, kendisi de Kürtler arasında güçlü bir popülerlikten beslenen Ak Parti’nin işine yarayacağını söylüyor. AP: YSK’nın kararı Kürt yanlısı BDP için ciddi bir darbe. Bu karar şiddetli protestolara yol açtı.



Reuters: BDP, bağımsız adaylarının veto edilmesi sonrası seçimden çekilme tehdidi savurdu. YSK’nın kararı, Ak Parti’nin üst üste üçüncü kez kazanması beklenen seçimin öncesinde siyasi gerilimleri kızıştırdı. BDP’nin güneydoğudaki popülaritesine tek gerçek meydan okuma iktidardaki Ak Parti’den geliyor.





