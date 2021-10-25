ABD Dışişleri: Osman Kavala'yla ilgili açıklama Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlıdır

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 10 büyükelçi kriziyle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını 'not ettiklerini' belirtirken, Osman Kavala hakkında 18 Ekim'de yapılan açıklamanın Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlı olduğunu söyledi.

Price, "Biden yönetimi ortak önceliklerde Türkiye ile iş birliği arayışında ve bütün NATO müttefikleriyle olduğu gibi, anlaşmazlıkları gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Biden yönetiminin hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Price, "İleriye doğru en iyi yolun ortak çıkarlarda işbirliği olduğuna inanıyoruz" dedi.

Price, Büyükelçilerini çekmeyeceklerini de ekledi.

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