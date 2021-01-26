ABD Dışişleri'nin 1946 tarihli belgesinden: Türkiye'yi kontrol eden, Akdeniz'den Hindistan'a tüm bölgeyi kontrol eder

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 1946 tarihli bir belgesinde, 'Türkiye'yi kontrol edenin, Akdeniz'den Hindistan'a tüm bölgeyi kontrol edeceği' ifadeleri yer aldı. Belgeyi paylaşan gazeteci R. Öner Özkan, "Belge, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan iki kutuplu dünyada SSCB ve ABD'nin kutup başları olarak belirdikleri bir dönemde, Türkiye'nin, bugün de süren konumunun nasıl belirlendiğini gösteriyor" dedi.

Gazeteci Remzi Öner Özkan, Pencere TV'de yayımlanan yazısında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 1946 tarihli, Türkiye'yi ilgilendiren belgesini paylaştı. Türkiye'nin jeopolitik öneminden bahsedilen belgeyi dönemin ABD Dışişleri, Savaş ve Donanma Bakanlarının imzasını taşıdığı belirtilirken, Başkan Truman'ın da onayladığı vurgulandı.

"Elbette koşullar bugünle aynı değil ama Türkiye'nin bugün Rusya veya Çin ile daha yakın bir ilişki kurması ABD'yi hala tedirgin ediyor" diyen Özkan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"15 Ağustos 1946 tarihli bu belge Türkiye'nin NATO'ya üye olmasından 6 yıl öncesine aittir. Türk Hükümet yetkilileri o dönemde bu belgenin varlığını bilselerdi muhtemelen Batı'nın Türkiye'yi NATO'ya almaya çoktan hazır olduğunu bilirlerdi. Oysa yerleşik görüş, Türkiye'nin Kore'ye asker gönderdiği için NATO'ya alındığı şeklindedir."

Bugün yaşananların da o dönemde Türkiye'ye atfedilen önemle benzer olduğu görüşünü dile getiren Özkan, "ABD veya AB, köprüleri atmıyor veya atabileceğini ima bile etmiyor. Söyledikleri, 'Türkiye'nin fazla uzaklaştığı' ve 'bunun düzeltilmesi gerektiği' şeklinde. Bunun için ambargo sopasını gösteriyorlar. İstedikleri, Türkiye'nin demokratikleşmesi falan değil, tek istedikleri, kim olursa olsun, ABD'nin bölgesel amaçlarını zedelemeyecek bir hükümettir" ifadesini kullandı.

Özkan'ın yazısının tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 15 Ağustos 1946 tarihli belgesine de şuradan erişebilirsiniz.