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ABD Dışişleri heyeti, Suriye ve adli iş birliği konusunu görüşmek üzere Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cohen, Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında görüşmelerde bulunacak

23 Ocak 2018 03:26

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet, Suriye ve adli iş birliği gibi konularda görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Savunma  Bakanlığından yetkililerin de içinde bulunduğu heyet, Dışişleri Bakanlığı ve  Genelkurmay Başkanlığında görüşmelerde bulunacak.

Heyet sabah ilk olarak Dışişleri Bakanlığı’na gidecek ve burada  Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle görüşmeler  yapacak. Görüşmelerde adli iş birliği gibi konular ele alınacak.

ABD heyeti daha sonra Genelkurmay Başkanlığı’na giderek burada toplantı  yapacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine  Galloway, Savunma Bakanlığı yetkililerinin "Afrin’deki durum dahil birçok ortak  güvenlik konularını görüşmek üzere" ABD heyetiyle birlikte Ankara’da olduklarını  açıklamıştı.

Afrin’deki “YPG unsurlarının IŞİD karşıtı koalisyonun ortakları  olmadığını” söyleyen Galloway, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye  alıyoruz. NATO Müttefikimiz ve IŞİD ile diğer terör örgütleri ile mücadele  ortağımız Türkiye ile birlikte çalışmaya bağlıyız. ABD tarafından da yabancı  terör örgütü olarak tanınan PKK’nın Türkiye’nin güvenliğini tehdit etmesi  konusunda Türkiye ile zaten yakın çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

 

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