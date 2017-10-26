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Dünya

ABD Dışişleri: Esad ailesinin dönemi sona eriyor

"ABD, Beşar Esad'ın yönetimde olmadığı, bütün ve birleşik bir Suriye istiyor"

26 Ekim 2017 22:53

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'nin geleceğinde Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir rolü olmayacağını savunarak, "Esad ailesinin dönemi sona eriyor" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya gelen Tillerson, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantının ardından açıklama yapan Tillerson, "ABD, Beşar Esad'ın yönetimde olmadığı, bütün ve birleşik bir Suriye istiyor" dedi.

Tillerson açıklamasında, "Esad ailesinin hükümdarlığı sona eriyor. Asıl önemli olan konu bunun nasıl olacağı" diye konuştu.

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