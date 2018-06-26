ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yaptırım açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma anlaşmasını hayata geçirmesi halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesinde konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, ''Türkiye'ye S-400'ler almasının sonuçları olacağını net biçimde ilettik. ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımlar getireceğiz'' dedi.

"Diğer önemli kaygımız tutuklu rahip, diğer ABD vatandaşlarının serbest bırakılması"

Türkiye'nin S-400 alması halinde ikili ilişkilerin zora gireceğini söyleyen Mitchell, Rus füze savunma sistemleri satın alınması halinde 'Ankara ile Washington arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmanın zor olacağını' yorumunda bulundu. Türkiye ile ilişkilerde öncelikli amaçlarından birinin Ankara'nın S-400 almasının önüne geçmek olduğunu belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı, şunları söyledi:

''Türkiye'deki en önemli kaygılarımız, tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson ve diğer ABD vatandaşlarıyla ABD Büyükelçiliği'nin Türk çalışanlarının serbest bırakılması, Ankara'nın Rus S-400 sistemlerini almasının engellenmesi, Suriye'nin kuzeyindeki durumun istikrara kavuşması için sahadaki güçlerimiz ve partnerlerimizle ilgili geçici anlaşma yapılması ve IŞİD'in geri dönüşünün engellenmesi.'