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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan seçimlere dair ilk yorum

Jeff Rathke: ABD olarak yeni seçilmiş parlamento ve gelecekteki hükümetle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz

09 Haziran 2015 01:08

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Jeff Rathke, Türkiye'de yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından yeni parlamento ve hükümetle çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Günlük basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Rathle, Türk halkını, milletvekili seçimlerindeki katılımından dolayı kutladıklarını belirtti.

Resmi sonuçları önümüzdeki günlerde duyurulacak olsa da seçimlerin, seçme hakkını kullanan 50 milyondan fazla vatandaşın istekleri ile Türk demokrasisinin gücünü yansıttığını vurgulayan Rathke, "ABD olarak yeni seçilmiş parlamento ve gelecekteki hükümetle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye'nin dostu ve NATO müttefiki olarak, yakından siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini sürdürme taahhüdünde bulunuyoruz" ifadesini kullandı.      

AKP'nin tek başına hükümet kuramayacağıyla ilgili olarak yorum yapmayan Rathke, "Açık olan şu ki Türkiye bir NATO müttefiki. ABD, Türkiye ile güçlü bir ilişkiye sahip ve Türkiye ve kurulacak yeni hükümetle yakından çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
      

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