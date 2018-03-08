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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması: Suriye'yi deneme alanı olarak kullanıyor

Sözcü Nauert Astana sürecinin "başarısızlıkla" sonuçlandığını iddia etti

08 Mart 2018 10:28

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın Suriye'yi SU-57 hayalet uçaklarının "deneme alanı" olarak kullandığını iddia etti.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, şubat ayının son haftasında Şam ve Doğu Guta'da 20 defa bombalama yaptığını kaydeden Nauert, "Rusya, şu anda Suriye'yi SU-57 hayalet uçaklarını deneme alanı olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.

Nauert, "Rusya'nın barışın sağlanması, sivillerin güvenliği ve insani yardımlar konusunda yapacak daha çok işi var." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Nauert Astana sürecinin "başarısızlıkla" sonuçlandığını iddia etti.

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