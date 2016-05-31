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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 'EURO 2016' muhtemel hedef uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa'ya seyahat uyarısı" adı altında internet sitesinde yazılı bir açıklama yaptı

31 Mayıs 2016 22:52

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonların 'muhtemel hedef' olabileceği belirtildi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Avrupa'ya seyahat uyarısı' başlıklı açıklamasında; Avrupa'nın genelinde muhtemel terör saldırılarına karşı ABD vatandaşları uyarılırken, büyük organizasyonlarda, restoranlarda, toplu taşıma araçlarında, alışveriş merkezlerinde ve turistik alanlarda dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

 

'2016 Avrupa Şampiyonası muhtemel hedef'

 

Bu uyarının 31 Ağustos 2016'da sona ereceği bildirilen açıklamada, "Avrupa'da yaz aylarında turistlerin ziyaret noktaları ve özellikle büyük organizasyonlar, terör saldırısı planlayanların hedefinde olacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Fransa'da 10 Haziran ve 10 Temmuz tarihlerinde Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonu olacağı anımsatılarak, bu tür organizasyonların terör saldırısı yapmayı düşünenler için "muhtemel hedef" olduğu bildirildi.

 

Fransa'da olağanüstü hal durumu uzatıldı

 

Ayrıca, Fransa'nın Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonu ve 26-31 Temmuz arasında düzenlenecek "Tour de France" bisiklet yarışı sebebiyle ülkedeki olağanüstü hal durumunu 26 Temmuz'a kadar uzattığı belirtildi. 

 

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