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Dünya

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA KÖSTEBEK WASHINGTON (A.A)

28 Ağustos 2010 10:11

-ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA KÖSTEBEK WASHINGTON (A.A) - 28.08.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığında çalışan bir dış politika analisti, yabancı bir ülkeyle ilgili gizli istihbarat raporunu bir gazeteciye sızdırmakla suçlanıyor. Stephen Kim adlı kişi, ulusal savunma bilgilerinin açıklanmasını yasaklayan casusluk yasalarını ihlal etmek ve adı geçen gazeteciyle temasları hakkında FBI'a yalan söylemekle itham ediliyor. Savcıların verdiği bilgiye göre, sızdırma olayı 2009'da oldu. Adalet Bakanlığı gazetecinin ismini vermezken, gazetecinin ''bir ulusal haber kuruluşunda'' çalıştığını belirtmekle yetindi. Bakanlık, hakkında bilgi sızdırılan ülkenin adını da açıklamadı ancak bu ülkenin Kuzey Kore, haber kuruluşunun da Fox News olduğu belirtiliyor. Kim, daha önce ABD-Kore ilişkileri hakkında yazılar yazmıştı. Mahkum olması halinde bilgi sızdırmaktan 10 yıl, yalan söylemekten de 5 yıl hapis cezası alabileceği belirtilen Kim, hakkındaki suçlamaları kabul etmiyor.

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