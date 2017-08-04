ABD Dışişleri Bakanlığı'dan Şengal açıklamsı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Şengal Katliamı’nın 3. yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Şengal felaketini unutmayacaklarını” söyledi. Sözcü Heather Nauert, Dışişleri Bakanlığı’nca rutin olarak düzenlenen basını bilgilendirme toplantısında Şengal Katliamı ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

ABD olarak Ezidi Kürtlerin başına gelenlerden dolayı üzgün olduklarını belirten Nauert, IŞİD saldırılarında çok sayıda Ezidi, Hristiyan ve Şii’nin katledildiğini belirtti. Nauert, “Katliamdan zihnimizde kalan resim ve görüntüler var. Bu görüntüleri yaşamış insanlar travma yaşamaya devam ediyor” dedi.

Yaşanan katliamların sorumlusunun IŞİD olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Şengal’de şimdiye kadar 40’a yakı toplu mezar bulunduğu bilgisini de paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, katliam mağdurlarına yaptıkları maddi yardıma ilişkin olarak da şimdiye kadar 1.4 milyar dolarlık insani yardım yaptıklarını sözlerine ekledi.