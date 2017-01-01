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ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını uyardı

"Turistlerin ve yabancıların ziyaret ettiği kalabalık yer ve mekânlardan uzak durun"

01 Ocak 2017 11:30

İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen ve en az 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, "İstanbul Ortaköy’deki gecekulübünde ateş açıldığı yönünde haberler alınmaktadır. Çok sayıda kişinin öldüğü duyumu alınmıştır" satırlarına yer verdikten sonra vatandaşlarını saldırının olduğu bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Açıklamada Amerika’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun “aşırıcı grupların Amerikan vatandaşları ya da yabancıların yaşadığı ya da sıkça uğradığı yerlerde şiddetli saldırılarını sürdürdüğü” uyarısına da yer verilirken, Amerikan vatandaşlarına özellikle Batılılar’ın, turistlerin ve yabancıların ziyaret ettiği kalabalık yer ve mekanlardan uzak durmaları tavsiye edildi. Bu mekanların yalnızca restoranlarla sınırlı olmadığı, ticaret merkezleri, ibadet yerleri ve ulaştırma noktaları da olduğu kaydediliyor.

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