ABD: Türkiye'nin kapısı Suriyelilere açık

Türkiye'nin sınırlarını Suriyeli mültecilere kapattığı haberleri ABD tarafından yalanlandı. Fransa ise Suriye'de güvenlik koridoru oluşturmayı planladıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, mülteci kamplarının yetmediği Türkiye’nin Suriyeli mültecilere sınırlarını kapattığı şeklindeki haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Bakanlık sözcüsü Victoria Nuland, mültecilerin kayıt ve yerleştirme işlemlerinin yavaş ilerlediğini ve aksaklıkların ortadan kaldırılabilmesi için Türk ve Birleşmiş Milletler makamları ile işbirliği yaptıklarını söyledi. Nuland sınırın kapalı olmadığını sözlerine ekledi.

Daha önce çıkan haberlerde Türkiye’nin Suriye’den gelen mülteci akınını durduğu ve mülteci sayısının hızla artması nedeniyle Suriyelilerin sınırı geçmesine izin vermediği belirtilmekteydi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu geçen hafta Hürriyet gazetesine verdiği demeçte, yüz binden fazla mülteciyi barındırma imkânlarının bulunmadığını söylemişti. Sınır bölgesinden gelen haberlere göre, binlerce Suriyeli daha Türkiye’ye geçebilmek için sınırda bekliyor.

Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana çatışmalardan kaçıp dış ülkelere sığınan Suriyelilerin sayısının 200 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Hollande uyardı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, diğer devletlerle birlikte Suriye’de güvenlik koridoru oluşturmayı planladıklarını duyurdu. Hollande, Paris’teki büyükelçiler buluşmasında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin güvenli bölge önerisini en yakın müttefikleriyle istişare ettiklerini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, muhaliflerin kuracağı geçiş dönemi hükümetini derhal tanıyacaklarını da belirtti. François Hollande bir kez daha Beşar Esad’ı kimyevi silah kullanılmaması hususunda uyardı ve hükümet kuvvetlerinin bu silahları kullanmasının askeri müdahaleye meşru gerekçe oluşturacağını sözlerine ekledi. Şam yönetimi kimyevi ve biyolojik silahların Suriye halkına değil, ülkeye saldırılması durumunda düşmana karşı kullanılacağını açıklamıştı.

Fransa'nın önerisine ABD'den tepki

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın geçiş hükümeti çağrısına ABD’den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Fransa Cumhurbaşkanı'nın söz konusu açıklamayı diğer ülkelere danışmadan kendi başına yaptığını kaydetti. Nuland, Suriye muhalefetinin bir geçiş planı konusunda henüz uzlaşma sağlamış olmadığını ve hükümeti kurmaya hazır olup olmadıklarına da kendilerinin karar vermesi gerektiğini kaydetti. (Deutsche Welle Türkçe)

