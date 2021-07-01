ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi 'çocuk asker kullanımına karışan ülkeler' listesine aldı

T24 Dış Haberler ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi 'çocuk asker kullanımına karışan ülkeler' listesine ekledi. Böylece böyle bir listeye ilk kez bir NATO müttefiki alınmış oldu.

Reuters'ın haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı 2021 İnsan Ticareti (TIP) raporunda, Türkiye'nin Suriye'deki Sultan Murad tümenine, Ankara'nın uzun süredir desteklediği Suriyeli muhaliflere 'çocuk askerlerle somut destek' sağladığı belirtildi.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington'un sorunu çözmek için Ankara ile birlikte çalışmayı umduğunu söyleyerek Libya'da çocuk askerlerin kullanılmasına da atıfta bulundu.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Özellikle Türkiye ile ilgili olarak... İlk kez bir NATO üyesi çocuk askerleri önleme eylemi listesinde yer alıyor. Saygın bir bölge lideri ve NATO üyesi olarak Türkiye, Suriye ve Libya'da çocuk askerlerin gönderilmesi ve kullanılması konusunu ele alma fırsatına sahip" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın raporuna göre, bu listede yer alan ülkeler, belirli bir güvenlik yardımı ve askeri teçhizatın ticari ruhsatlandırılması konusunda, başkanlık muafiyeti olmaksızın kısıtlamalara tabi oluyor. Kısıtlamaların Türkiye'nin listeye eklenmesiyle otomatik olarak uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil.