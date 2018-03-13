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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden THY açıklaması: Özgür, adil, harika...

"Ülkemizde iş imkanlarını, dışarıda ise ekonomik fırsatlarımızı artıran bu anlaşmayı..."

13 Mart 2018 13:04

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Boeing ve THY arasında yapılan anlaşmaya ilişkin olarak, "ABD ve Türkiye arasında özgür, adil ve çift taraflı ticaretin harika bir örneği" ifadelerini kullandı.

Sözcü Nauert, Boeing'in THY ile yapılan anlaşmanın kesinleştiğini bildirmesi üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Nauert paylaşımında, "Ülkemizde iş imkanlarını, dışarıda ise ekonomik fırsatlarımızı artıran bu anlaşmayı görmekten çok mutlu oldum. ABD ve Türkiye arasında özgür, adil ve çift taraflı ticaretin harika bir örneği" ifadelerine yer verdi.

​Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, Türk Hava Yolları (THY) ile 25'i kesin, 5'i opsiyonlu toplam 30 adet 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağına yönelik sipariş anlaşmasının kesinleştiğini bildirmişti.

Boeing tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar alınan bin 300 siparişle Boeing'in tarihindeki en hızlı satılan uçak unvanını kazanan Dreamliner uçakların, THY yolcularına İstanbul'un üçüncü havaalanında hizmet vereceği kaydedilmişti.

 

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