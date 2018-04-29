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BBC Türkçe

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Vize kararı bizimle ve Beyaz Saray'la koordinasyon içinde alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'den göçmen olmayan vize başvurularının askıya alınması kararının kendileri ve Beyaz Saray' ile koordinasyon içinde alındığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ankara Büyükelçisi John Bass'ın ülkenin "en iyi diplomatlarından biri" olduğunu ve Türkiye'den göçmen olmayan vize başvurularının askıya alınması kararının hem kendileri hem de Beyaz Saray ile koordinasyon içinde alındığını söyledi.

Nauert, Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, "Büyükelçi Bass'ın Türkiye'de görev yapmasından gurur duyuyoruz... Kendisi sahip olduğumuz en iyi diplomatlardan biridir. Bu karar, Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray ile koordinasyon içinde alınmıştır" dedi.

Bass, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği görevine Eylül 2014'te atanmıştı. Görev süresinin sonuna yaklaşan Bass'ın yakın bir zamanda Türkiye'den ayrılması ve yeni görev yeri olan Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Bass'ı sert bir dille eleştirerek, vize kararı kendisi tarafından alındıysa, görevinde tutulmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, veda ziyareti için kabul etmeyeceklerini söylediği Bass'ı, ABD'nin Türkiye'deki bir temsilcisi olarak görmediklerini belirtti.

Sözcü, konsolosluk çalışanının tutuklanmasını "rahatsız edici" bulduklarını belirterek, Türk hükümetinin neden böyle bir adım atmış olduğuyla ilgili bazı soru işaretlerinin bulunduğunu ifade etti.

Nauert ayrıca, tutuklu konsolosluk çalışanının avukatıyla görüşmesine izin verilmesi gerektiğini ve serbest bırakılmasının da diyalogu başlatacak bir adım olduğunu söyledi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Ankara Büyükelçiliği de Pazar akşamı bir açıklama yaparak, Türkiye'deki temsilciliklerinde göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada güvenlik gerekçesiyle alınan bu kararın, diplomatik temsilciliklere gelen ziyaretçi sayısını "en aza indirgemek amacını" taşıdığı belirtildi.

Büyükelçi Bass da Pazartesi akşamı konuyla ilgili bir mesaj yayınladı.

Bass, söz konusu kararın Topuz'un tutuklanmasının ardından alındığını belirterek, Türkiye'nin bu kişinin yasal olmayan herhangi bir faaliyet içinde olduğunu gösteren bir bilgi paylaşmadığını söyledi.

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