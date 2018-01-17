ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikidir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin PYD tepkisi hakkında açıklama yaptı. Nauert, "Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikidir" ifadesini kullandı.

Nauert, günlük basın toplantısında Suriye'ye ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin Suriye'de bulunma amacının terör örgütü IŞİD'i ortadan kaldırmak olduğunu savunan Nauert, "SDG ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır." diye konuştu.

Sözcü ayrıca Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kanada'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşeceğini dile getirdi.