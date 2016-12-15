ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Suriye'de başarısızlık Rusya ve İran'ındır

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby Suriye’deki durumu değerlendirirken "Başarısızlık, askeri müdahalenin bu savaşı sonlandıracağını düşünenlerdedir. Şiddet uygulayarak, gaz kullanarak, kendi halkını aç bırakan Esad yönetimine baskı kuramayan Rusya başarısızdır. Başarısızlık, bu savaşı diplomatik yollarla değil de askeri şekilde çözmeye çalışan rejimin ve onun destekçileri Rusya ve İran'ındır" ifadelerini kullandı. Kirby "Sorumluluklar haklı olarak Rusya'da çünkü Esad yönetimi üzerine en fazla etkiye onlar sahip" dedi.

Kirby, günlük basın toplantısında Halep’te sivillerin güvenli bölgeye alınması yönündeki sorular üzerine Rusya ve Beşşar Esad yönetimini suçladı, sivillerin kurtarılması yönünde ABD'nin rolüne ilişkin sorulara ise "diplomatik çözüm arayışları" içerisinde oldukları yönündeki açıklamalarını tekrar etti.

Kirby’e, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power’ın Rusya ve İran'a yönelik, "Gerçekten sizin hiç utanmanız yok mu?" şeklindeki açıklamalarına ithafta bulunarak, "ABD’nin Rusya'yı suçlamak dışında çatışmaları durdurmak adına başka bir hedefi var mı?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Hedefin Rusya’yı suçlamak olmadığını belirten Kirby, "Sorumluluklar haklı olarak Rusya'da çünkü Esad yönetimi üzerine en fazla etkiye onlar sahip. Etkilerini ne zaman ve ne kadar kullandıklarını gördük." ifadesini kullanarak, Rusya’nın Esad üzerindeki etkisini kullanmadığını söyledi.

Kirby, "(Sorun) Sorumlulukları masaya yatırıp nereye ait oldukları değil. Biz sonuç olarak her zaman açıkça belirttiğimiz ve ulaşmak istediğimiz gibi 18 ayı aşkın bir süredir politik görüşmelerin bizi Suriye'de anlamlı bir geçiş dönemine sokmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Başarısızlık rejimin ve onun destekçileri Rusya ve İran'ındır"

ABD’nin diplomatik çözüm arayışları bağlamında tarafları bir araya getiremediği ve çözüm ortaya koyamadığı yönündeki bir soru üzerine ise Kirby, "Başarısızlık, askeri müdahalenin bu savaşı sonlandıracağını düşünenlerdedir. Şiddet uygulayarak, gaz kullanarak, kendi halkını aç bırakan Esad yönetimine baskı kuramayan Rusya başarısızdır. Başarısızlık, bu savaşı diplomatik yollarla değil de askeri şekilde çözmeye çalışan rejimin ve onun destekçileri Rusya ve İran'ındır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin, bu süreç içerisindeki başarısızlığının gündeme getirilmesine ise tepki gösteren Kirby, "ABD'nin başarısızlığından bahsediyorsunuz. Uluslararası toplum yoğunlaşmış bir şekilde Suriye için çözüm yolları arıyor ve ABD bu çabaların öncülüğünü yapıyor." ifadesini kullandı.

ABD’nin önümüzdeki haftalarda farklı bir politika izlemeyeceği yönünde açıklamalar yapan Kirby, "Farklı ne mi yapacağız? Politik olarak farklı sonuçlar ortaya çıkarma girişimlerimize devam edeceğiz." dedi.

Toplantıda ayrıca Kirby’e, Halep’te yaşanan çatışmalarda İran’ın rolüne ilişkin sorular yöneltildi. "İran'ın rolü hakkında neden bu kadar sessizsiniz" yönündeki bir soru üzerine Kirby, İran’ın rolünü inkar etmediklerini belirtti.

İran’a karşı Suriye’de gerçekleştirdiği eylemlere yönelik olarak ABD’nin herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamadığı yönündeki soru üzerine ise Kirby, "İran'ın istikrarı tehdit eden hareketlerine ve Hizbullah gibi Suriye’de aktivitelerde bulunan terör gruplarını desteğinden dolayı yaptırımlarımız var." dedi.

Öte yandan Kirby, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanlarıyla Suriye hakkında telefonda görüştüğünü bildirdi.