ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "S-400'lerin İncirlik'e yerleştirilmesi teklif edildi mi?" sorusunu yanıtlamaktan kaçındı

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bir gazetecinin Türkiye'nin aldığı Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne yerleştirip yerleştirmeyeceği ile ilgili sorusunu yanıtlamaktan kaçındı.

Price'ın perşembe günü düzenlediği basın toplantısında bir gazeteci, "Son günlerde ortalarda dolaşan bir iddiayla ilgili sizi kayda almak istiyorum. Türkiye, S-400'leri İncirlik'teki NATO üssüne yerleştirmek için hiç teklif sundu mu?" diye sordu.

Gazeteci ve Ned Price arasındaki diyalog şöyle devam etti:

Ned Price: S-400 konusundaki duruşumuz...

Gazeteci: S-400 konusundaki duruşunuzu biliyorum. Hiç onları İncirlik'e yerleştirmek için spesifik bir teklif oldu mu diye soruyorum. Türkiye veya ABD tarafından böyle bir talepte bulunuldu mu?

Ned Price: Şu konuda çok açık olalım. S-400'ler NATO ekipmanlarıyla uyumsuzdur. NATO teknolojilerinin güvenliğini tehdit ediyorlar. Aynı zamanda Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak taahhütleriyle de uyumsuzdu. Türkiye'ye daha önce bu çağrıda bulunduk ve S-400'leri elde tutmama konusunda çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Hatta ABD yasaları gereğince Türkiye'nin bu sistemleri elinde bulundurması CAATSA yaptırımlarını tetikledi.

Aynı zamanda Türkiye uzun süredir kıymetli bir NATO üyesi. I yüzden Türkiye'nin S-400 sisteminin bir NATO üyesi olarak statüsüyle uyumsuz olduğunu anlaması bizim için ek önem taşıyor.

Gazeteci: Evet, ama evet...

Ned Price: Bu Bakan Blinken'ın verdiği mesaj. Tabii Başkan Biden'ın NATO zirvesinde Türk mevkidaşlarını da görme fırsatı olacak. Konuşmada nelerin olacağını şimdiden tahmin etmek istemem. Ama S-400'lere muhalefetimizi ve sistemin Türkiye'nin NATO üyesi statüsüyle uyumlu olmadığı konusundaki sıkı inancımızı defalarca dile getirdik.

Gazeteci: Hala geçici bir çözüme ihtiyacınız var. Bu eski yönetimin ortaya attığı bir fikirdi. Bu yönetim bahsettiğimiz şeyi hiç geçici bir sonuç olarak gördü mü?

Ned Price: Önceki yönetimin ortaya attıkları konusunda konuşamam. Özel diplomatik konuşmalara da girmek istemem. Ancak şunu söyleyeyim; asla Türkiye'nin S-400'leri elde tutmasını kabul edeceğimize dair bir sinyal vermedik. Tekrar ediyorum; bu Türkiye'nin NATO üyesi statüsü ile uyumsuz.