ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Kimse Kobanê'nin düşmesini istemez ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Jen Psaki, PYD ile doğrudan temas kurmadıklarını ancak "aracılar vasıtasıyla temasta bulunduklarını" ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Psaki, günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD’e karşı küresel koalisyon için özel temsilcisi emekli General John Allen ile yardımcısı ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk'ün ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin IŞİD ile mücadelesi kapsamında, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde Ankara’da ziyaretlerde bulunacağını kaydetti.

Kobanê’de olanları “korkunç” şeklinde nitelendiren Psaki, ABD ve Arap ülkelerinin üstlendiği roller ile Türkiye’nin oynayabileceği rollerle ilgili görüşmeler yapıldığını ama bunlarla ilgili detaylara giremeyeceğini belirtti.



Psaki, “Türkiye’nin şu anda üstlendiği rolden memnun musunuz?” sorusu üzerine, “Türkiye, koalisyonun parçası olarak daha geniş rol üstlenme konusuna karar veriyor ve bu konudaki görüşmeler sürüyor. Bu konudaki açıklıklarını belirttiler” diye konuştu.

'Öncelikli hedefimiz IŞİD'in güvenli bölgeye sahip olmasını önlemek'

Psaki, Türk liderlerin Kobanê’nin IŞİD’in eline düşmesine izin vermeyecekleri sözlerinin hatırlatılıp, "ABD’nin stratejik amacının da bu olup olmadığına" yönelik soru üzerine, “Kimse Kobanê’nin düşmesini istemez ama bizim öncelikli hedefimiz IŞİD’in bir güvenli bölgeye sahip olmasını önlemek” dedi. Psaki, bu noktada öncelikli odaklarının, hava saldırılarını yapıldığı yerlerde petrol rafinerileri gibi yerlerin kontrolünü sağlamak olduğunu ifade etti.

'PYD ile aracılar yoluyla görüştük'

Psaki, “PYD ile temasta olup olmadıklarına” yönelik soru üzerine, “PYD ile aracılar yoluyla temasta olduklarını” belirtti. Psaki, “PYD ile bilinen sebeplerden dolayı doğrudan temas kurmuyoruz. Tabii ki genel anlamda konuşursak, Suriye’de Suriyeli muhaliflerin içindeki bir dizi yetkili ile konuştuk. Evet, (PYD ile) geçmişte aracılar yoluyla görüştük” ifadesini kullandı.

“Kobanê’deki durum nedeniyle, ABD ile PYD arasında daha doğrudan temasların olup olamayacağına” yönelik soru üzerine Psaki, “Bu konudaki politikamız değişmedi. Aracılar yoluyla temas kurmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Sözcü Psaki, yurdun çeşitli kentlerinde terör örgütü IŞİD'e tepki bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere dair soru üzerine, genel anlamda ifade ve konuşma özgürlüğünü desteklediklerini dile getirerek, göstericileri bunları barışçıl yollardan gerçekleştirmeye, yetkilileri de barışçıl gösterilere saygı göstermeye çağırdı.