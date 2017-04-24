ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'ne Fox sunucusu getirildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'ne ABD'nin Fox televizyon kanalı sunucularından Heather Nauert’in getirildiği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın göreve gelmesine rağmen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak eski Bakan Kerry'nin sözcüsü Mark Toner görev yapıyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'ne ABD'nin televizyon kanalı Fox'ta sunuculuk yapan Heather Nauert'in getirildiği açıklandı.

Bakanlık, Nauert'in göreve getirilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"15 yıllık tecrübesi var"

Nauert'in 15 yıllık sunuculuk ve muhabirlik tecrübesi olduğu vurgulanan açıklamada, yeni sözcünün özellikle 11 Eylül terör saldırısı, Irak savaşı, Sudan olayları üzerine gazetecilik tecrübesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, Nauert'in sunduğu "Fox and Friends" programının sabah saatlerinde ABD'de "en çok seyredilen" televizyon programlarından biri olduğuna dikkat çekildi.

ABD'nin en saygın üniversitelerinden Kolombiya Üniversitesi'nin gazetecilik bölümünden mezun olan Nauert, Fox televizyon kanalında çalışmaya başlamadan önce ABC haber kanalında görev yapmıştı.

Toner geçici olarak görevi yürütüyordu

Bakan Rex Tillerson'un görevi aylar önce devralmasına rağmen, sözcülük görevini eski Bakan John Kerry'nin sözcülerinden Mark Toner geçici olarak bu görevi yürütüyordu.

Başkan Donald Trump görevi ocak ayında devralmasına rağmen, Dışişleri Bakanlığı günlük basın toplantıları mart ayında başlamıştı.