ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Trump'ın görev süresinin dolduğu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

ABD Dışişleri Bakanlığın'ın internet sitesinde, Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görev süresinin yerel saatle akşam dolacağına dair paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakanlık yetkilileri, söz konusu paylaşımı 'kızgın bir çalışanın' yaptığını belirtti.
Bakanlığın sitesinde Donald Trump'a ait kısımda "Donald Trump'ın görev süresi 11 Ocak 2021 19.44'te dolacaktır", Pence'in biyografi kısmında ise "Pence'in görev süresi 11 Ocak 2021 19.49'da dolacaktır" ifadelerinin olması ülke gündemine oturdu.
Söz konusu gelişmenin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, Trump'ın istifa ettiği yönünde iddialar paylaştı.
Buzzfeed'e konuşan yetkililer, söz konusu paylaşımı "kızgın bir Bakanlık çalışanının" yaptığını açıkladı.
Site bağlantısı erişime kapatıldı
Gelişmelerin ardından ABD Başkanı Trump'ın biyografisine ait bölümün internet bağlantısı erişime kapatıldı.
Siteye girişte "Üzgünüz, bu site şu anda teknik sorunlar yaşıyor. Lütfen birkaç dakika sonra tekrar deneyin" ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuya ilişkin soruşturma talimatı verdiği bildirildi.