ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Trump'ın görev süresinin dolduğu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

ABD Dışişleri Bakanlığın'ın internet sitesinde, Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görev süresinin yerel saatle akşam dolacağına dair paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakanlık yetkilileri, söz konusu paylaşımı 'kızgın bir çalışanın' yaptığını belirtti.