ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama: Derin bir hayal kırıklığı yarattı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaparken, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmeden çekilme, kadına yönelik şiddeti sona erdirmeye yönelik uluslararası çabalar için de bir geri adım" dedi.

Price, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmeden çekilme, kadına yönelik şiddeti sona erdirmeye yönelik uluslararası çabalar için de bir geri adım.

"Tüm devletleri, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü şiddeti önlemeye ve bunlara karşı tepkilerini güçlendirmeye çağırıyoruz."

Türkiye, ilk imzacısı olduğu sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ayrılmıştı

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden çekilme kararı almıştı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi, bugün (1 Temmuz) itibariyle resmen yürürlükten kalktı.

Resmi Gazete'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, "3718 sayılı kararda "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

Sözleşme, 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi olarak anılıyor.

Sözleşme, Temmuz 2020 itibarıyla 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmış, imzacı ülkelerin 34'ünde onaylanmıştır.