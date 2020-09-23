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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

"Tansiyonu düşürmek için başlatılan süreçten memnuniyet duyuyoruz"

23 Eylül 2020 20:42

ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de tansiyon düşürmek adına başlatılan süreçten memnuniyet duyduğunu açıkladı. Açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan'ın tansiyonu düşürmek adına başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki tansiyonu düşürmek için yapılan diplomatik temaslardan memnuniyet duyduğunu açıkladı. 

NTV'nin haberine göre ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan’ın tansiyonu düşürmek adına başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz. Almanya’nın tarafları diyalog masasına yeniden getirten çabasını takdirle karşılıyoruz" denildi.

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