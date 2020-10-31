ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan deprem mesajı: Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlarının iş birliği bizi yüreklendirdi

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,9 büyüklüğünde depremden sonra Yunanistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin kendilerini "yüreklendirdiğini" ifade etti.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "ABD, Ege Denizi'ndeki depremin ardından İzmir, Sisam ve Sakız'da yaşanan can kayıpları ve meydana gelen hasar nedeniyle taziyelerini sunuyor" yazdı.

Ortagus açıklamanın devamında, "Bu trajik olay süresince Nikos Dendias (Yunanistan Dışişleri Bakanı) ve Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki iş birliği bizi yüreklendirdi. Bunu destekliyoruz" denildi.

ABD, Doğu Akdeniz'deki kriz sebebiyle Ankara ile Atina'ya sık sık masaya oturma çağrısı yapmıştı.

Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden da dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ben ve eşim Jill, bugünkü depremden sonra Türkiye ve Yunanistan halkına dualarımızı gönderiyoruz. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları ile Türk ve Yunan hükümetlerinin farklılıklarını bir kenara koyup birlikte çalışmasından dolayı minnettarız." yazmıştı.