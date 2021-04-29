ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Cenevre açıklaması: Kıbrıs'ta iki bölgeli ve iki toplumlu federasyonu destekliyoruz

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cenevre'de Kıbrıs konulu gayriresmi görüşmeler sürerken kendilerinin adayı ''iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyonda birleştirecek bir anlaşmayı'' desteklediklerini yineledi.

Twitter üzerinden bir açıklamada bulunan Price, ABD'nin Kıbrıs görüşmelerini tekrar başlatma girişimlerini olumlu karşıladığını ifade etti.

Price, Adayı, ''Kıbrıslıların önderliğinde BMGK kararları uyarınca tüm Kıbrıslılar ve bölge yararına 2 bölgeli 2 toplumlu bir federasyonda birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı destekliyoruz'' yazdı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cenevre'deki görüşmelerde iki devletli çözümü savunacaklarını söylemişti.