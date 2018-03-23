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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok!

ABD'nin Menbiç'teki varlığına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan açıklama geldi

23 Mart 2018 04:19

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Menbiç'teki varlığına ilişkin olarak, "Bizim çekilmek gibi bir niyetimiz yok fakat bu noktadan sonrasını ABD Savunma Bakanlığına sormalısınız" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Dışişleri Bakanlığı, günlük basın toplantısında Menbiç'teki ABD askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pentagon'daki CENTCOM Sözcüsü Adrian Rankine Galloway, "Menbiç'ten çekilme gibi bir niyetiniz var mı?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"Koalisyon güçleri şu anda Menbiç bölgesinde bulunuyor. IŞİD kontrolünden kurtarılmış diğer bölgelerde olduğu gibi koalisyon güçleri Menbiç bölgesinde yerel sivil konseyin istikrarı sağlaması için destekliyor. Operasyonel güvenlik gerekçesiyle daha fazla açıklama yapamayız."

“Görüşmeler henüz bir sonuca bağlanmadı”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve aynı zamanda Kamu Diplomasisinden sorumlu Müsteşar Vekili Heather Nauert'e de Dışişleri Bakanlığı brifinginde benzeri bir soru yöneltildi.

Sözcü, "Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz bir sonuca bağlanmadı" ifadesini kullandı.

“Savunma Bakanlığı'na sorun”

Görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirten Sözcü, "ABD'nin Menbiç'teki varlığı"na ilişkin olarak, "Bizim çekilmek gibi bir niyetimiz yok fakat bu noktadan sonrasını ABD Savunma Bakanlığına sormalısınız" dedi.

 

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