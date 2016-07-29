ABD Dışişleri Bakanlığı: Darbe girişimiyle bir bağlantımız yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye’deki darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğu yönündeki iddiaları, "Bir bağlantımız yok. Türkiye sadece bir müttefik değil, aynı zamanda dosttur" diye yanıtladı.

Sözcü Kirby, bir soru üzerine Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğuna dair yapılan yorumlara tepki göstererek, "Darbe girişimiyle bir bağlantımız yok." dedi.

Türkiye’nin sadece bir müttefik değil, bir dost olduğuna dikkat çeken Kirby, terör örgütü DAEŞ’e karşı yapılan operasyonlarda Türkiye’nin önemli bir rolü olduğunu ve bu konuda Washington ve Ankara arasındaki ilişkilerin devam edeceğini söyledi.

"Fethullah Gülen'in iadesine yönelik belgeler ulaştı, analiz ediliyor”

Kirby, toplantıda soru üzerine Fethullah Gülen’in iadesi söz konusu olmazsa ABD ve Türkiye ilişkilerinin etkileneceği yönündeki yorumlara değinerek, “Biz Gülen ve iadesi hakkında düzenli olarak konuşuyoruz ve iadesi kanıtlara dayalı bir durumdur" dedi.

Bu sürecin Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı nezdinde, olması gerektiği gibi ilerlediğini belirten Kirby, "Daha önce söylediğim gibi bazı belgeler bize ulaştı ve şu anda analiz ediliyor. Bu konuda yeni bir gelişme yok" diye konuştu.

"Darbe meselesini çözmek hükümetin vatandaşlarına borcudur"

Darbe girişimini kınadıklarını ve bu girişimden sonra ise Türkiye hükümetinin attığı adımları anladıklarını belirten Kirby, "Bu meseleyi sonuna kadar çözmek hükümetin vatandaşlarına olan borcudur. Araştırmalıdır ve darbe girişiminde bulunanları sorumlu tutmalıdır" ifadesini kullandı.