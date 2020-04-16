ABD Dışişleri Bakanlığı: Çin, düşük seviyeli nükleer silah denemesi yapıyor olabilir

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in yer altında "düşük seviyeli" nükleer silah denemesi yapmış olabileceğini iddia etti.

Bakanlık, denemelerin yapıldığın dair kesin bir kanıt sunamazken, Çin'in Lop Nur test alanında kazıların ve aktivitenin artması gibi koşullara bağlı kanıtlara rastlandığını ifade etti.

Hazırlanan raporda uzun süredir Lop Nur test bölgesinin patlayıcı kontrol odalarında aşırı hareketlilik olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı bunu "test yapmaya hazırlık yapılıyor olabilir" diye yorumladı.

1996 yılında iki ülke de Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'na imza atmış, ancak Pekin de Washington da anlaşmayı tasdik etmemişti. Buna rağmen Çin, anlaşmaya uyacağına söz vermiş, ABD'de nükleer test yapmayı geçici süreyle durdurmuştu.