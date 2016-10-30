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ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını uyardı: Türkiye'den ayrılın

ABD, İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan personel ailelerinin Türkiye’yi ayrılması çağrısında bulundu

30 Ekim 2016 03:12

ABD Dışişleri Bakanlığı devam eden terör tehditleri nedeniyle 29 Ekim’de güncellediği uyarısında; ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan personel ailelerinin Türkiye’den ayrılmaları yönünde karar aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İstanbul’daki başkonsolosluk personelinin ailelerinin Türkiye’den ayrılması yönünde karar alan ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kararına radikal grupların İstanbul’da yaşayan ABD vatandaşlarına yönelik saldırı çalışmalarına dair istihbaratı gerekçe gösterdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın sadece İstanbul’daki ABD Başkonsolosluğu personelinin ailelerini kapsadığı ve Türkiye’deki diğer diplomatik görevleri içermediği kaydedildi. Bakanlığın Türkiye’deki durumu gözetlemeye devam edeceği belirtilirken, pazartesi günü yayınlana seyahat uyarısının geçerliliğini koruduğu ifade edildi. ABD’li ve yabancı turistlerin, uluslararası terör örgütleri tarafından hedef alındığını hatırlatan açıklama, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıl, aşırılıkçılar Fransa, Belçika, Almanya, Mali, Bangladeş, Tunus ve Türkiye’de saldırılar düzenledi. Türkiye’de büyük gösterilere, turistik yerlere, restoranlara, alışveriş merkezlerine, ibadet yerlerin ve hava ulaşımı, otobüsler, köprüler, otogarlar dahil olmak üzere ulaşım ağlarına saldırılar düzenlenebilir. Aşırılıkçılar aynı zamanda Batılılar ile ABD’li yetkilileri kaçırmak ve bu kişilere suikast düzenlemekle ilgili tehditte de bulundu.”

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