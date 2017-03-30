ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı Çin'e bilgi sızdırmakla suçlanıyor

ABD Adalet Bakanlığı, üst düzey devlet sırlarına erişim yetkisi bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli Candace Marie Claiborne'un, Çin istihbaratı ile ilişkisini gizlediği için tutuklandığını açıkladı.

60 yaşındaki Claiborne, FBI'a yalan beyanda bulunmak ve yürütülen bir soruşturmanın delillerini karartmaya çalışmak suçlarından yargılanacak.

Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Claiborne'un Çin Halk Cumhuriyeti'nin istihbarat yetkilileri ile süreklilik arz eden görüşmelerini saklı tuttuğu, ve Çinli yetkililerden beş yıllık süre içinde kendisi ve ailesi adına onbinlerce dolar değerinde hediye kabul ettiği anlaşılmıştır" dendi.

Tutuklanmasının ardından Çarşamba günü mahkemeye çıkarılan bakanlık yetkilisinin iki Çinli istihbarat yetkilisi ile sık sık görüştüğü ve yetkililerin pahalı hediyelerini kabul ettiği iddia ediliyor. Kendisinin 2011 yılında 2,500 dolar karşılığında ABD'nin Çin'e yönelik ekonomi politikasını içeren bilgileri Çin istihbaratına sızdırdığı da suçlamalar arasında.

Üst düzey bir görevi bulunan Clairborne'un ABD yasalarına göre yabancı ülke temsilcileri ile temaslarını yetkili mercilere bildirmesi gerekiyordu.

FBI'ın yürüttüğü soruşturmaya göre bakanlık yetkilisinin bir işbirlikçisinden kendisinin Çinli yetkililerle ilişkilendirilebilmesini sağlayacak tüm kanıtları yok etmesini istediği belirtiliyor.

Çarşamba günü çıktığı mahkemede hakkındaki suçlamaları reddeden Clairborne, dava sonucunda suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

ABD ve Çin başkanları Donald Trump ve Şi Jinping'in görüşmesi öncesinde patlak veren olayla ilgili olarak Amerikan Dışişleri Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.