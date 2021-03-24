ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken, S-400'lerin elden çıkarılması için çağrıda bulundu; İstanbul Sözleşmesi kararı konusunda endişelerini iletti

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri elinde tutmaması gerektiği konusunda çağrı yaptığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken, Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısında gerçekleşen ikili görüşmede ABD'nin Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi konusundaki endişelerini de Çavuşoğlu'na bildirdi.

Açıklamada görüşmede ayrıca iki ülkenin Suriye ve Afganistan'daki ortak çıkarlarının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin, demokrasi ve insan hakları başlıklarının da ele alındığı bildirildi.

Blinken ayrıca görüşmeden sonra yaptığı Twitter paylaşımında, "Bugün Brükselde Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm. NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele konusunda işbirliğimize devam etmeyi istekle bekliyorum. Yunanistan ile gerçekleştirdikleri istikşafi görüşmelere desteğimizi dile getirdim, demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladım." yazdı

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield da cuma günü bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada ocak ayı itibarıyla ABD yasalarının Türkiye’nin elinde Rus hava savunma sistemini bulundurmamasını zorunlu kıldığına işaret ederek, S-400 sorununun ‘kurnaz’ bir şekilde çözülemeyeceğini söylemişti. Satterfield, ‘sorunu çözmenin tek yolunun Türkiye’nin, Rus hava savunma sistemi S-400’leri elinden çıkarması olduğunu’ açıklamıştı.

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