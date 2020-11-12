"ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden'a dünya liderlerinden gelen mesajları iletmiyor"

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklar, resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'a dünya liderlerinden gönderilen mesajların bakanlıkta bekletildiği, Biden'a ulaştırılmadığını söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, seçilmiş başkanların tüm iletişimlerinde aracılık yapıp, resmi göreve başlamadan önce de dünya liderlerinden gelen mesajları aktarırken, Biden kampanyası, dünya liderlerinden tebrikleri bakanlık aracılığı olmadan alıyor.

Joe Biden'ın ekibi Dışişleri Bakanlığı aracılığı olmadan yabancı hükûmetlerle iletişime geçti ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau gibi isimlerle telefon görüşmeleri gerçekletir. Öte yandan normal şartlar altında Dışişleri Bakanlığı'nın bu görüşmeler için çeviri gibi konularda aracılık yapması bekleniyordu.

Konuyla yakın bağlantılı bir kaynak, Biden kampanyasının kendileri yerine Bakanlık aracılığıyla iletişimi sürdürmeyi tercih edeceğini söyledi.

Cumartesi günü ABD'nin önde gelen tüm medya kuruluşları, Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı seçildiğini duyurdu. Trump, bunun resmi sonuçlar değil, medya projeksiyonları olduğunu ifade ederek hâlâ yarıştan çekilmedi ve Biden'ı tebrik etmedi. Trump, Biden'ın lehine on binlerce "yasa dışı" oyun sayıldığını iddia ediyor.