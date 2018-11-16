ABD Dışişleri Bakanlığı: Beyaz Saray, Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirmesi sürüyor" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı üzerine Türkiye'yi yatıştırmak için Fetullah Gülen'in iade edilmesini değerlendirdiği" iddiasını yalanlayarak, "Bu iki konu birbiriyle ilgisiz konular." dedi.

Nauert, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Cemal Kaşıkçı suikastine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Nauert, Amerikan NBC News kanalının "ABD yönetiminin, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayından sonra Türkiye'yi yatıştırmak için Gülen'in iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığı" şeklindeki iddiasını yalanladı. Nauert, Beyaz Saray'da bu yönde bir görüşme yapılmadığını söyledi.

“Türk hükümetinin sunduğu delilleri değerlendiriyoruz”

Nauert, "Türklerden bu konuda (Gülen'in iadesi) birçok talep aldık. Türk hükümetinin Gülen'in iadesiyle ilgili sunduğu delilleri halen değerlendiriyoruz. Bu tamamen Adalet Bakanlığı bünyesinde yürüyen bir süreç. Ancak size şunu söyleyebilirim ki bu iki konu birbiriyle ilgisiz konular. Ayrıca Beyaz Saray'da görevli arkadaşlarımızla konuştuk, bu konuyla ilgili bir tartışmanın orada yapılmadığını belirttiler" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'dan, bazı sorumluların cezalandırılacağı yönünde yapılan açıklama ile ABD'nin yaptırım kararının aynı güne denk gelmesi konusunda ise Nauert, "Arada bir bağlantı yok. Biz bu yaptırım konusu üzerine zaten çalışıyorduk. Bu sürpriz değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Nauert, söz konusu yaptırımlarda sadece kişilere yönelik adımlar atıldığı için daha kısa sürede karar verilebildiğini belirtti.

Nauert, "Suudi Arabistan'ın bazı orta ve alt düzey isimlere ceza vererek soruşturmayı kapatmayı amaçladığı, ABD'nin de Riyad'ın bu yaklaşımını benimseyip benimsemediği" yönündeki bir soru üzerine, söz konusu değerlendirmenin bir Amerikalı Kongre üyesine ait olduğunu belirtti.

Nauert, "Kongre üyelerinin açıklamalarına yanıt veremiyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD yönetimi, Suudiler ceza verecekleri isimleri kamuoyuna açıklamamalarına rağmen yaptırım kararı aldığı isimleri nasıl ve ne şekilde belirledi?" sorusu üzerine Sözcü Nauert, yaptırım süreciyle Riyad'daki kararlar arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını savundu.

Nauert, "Biz bu isimleri kendi çalışma ve araştırmalarımız sonucunda belirledik." ifadelerini kullandı. Bu süreçte ABD'nin Suudilerle bir iş birliğinin olup olmadığı sorusu üzerine ise Sözcü, "Daha fazla detaya girmeyeceğim." dedi.

Amerikan NBC News ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde yer alan üst düzey yetkililerin, Fethullah Gülen'i ABD'den çıkarma hazırlığında olduğunu iddia etmişti.

NBC News, haberini üst düzey iki ABD yetkilisine ve Beyaz Saray'ın talebinden haberdar olan iki kişiye dayandırdı. Haberde, Trump yönetiminden yetkililerin geçen ay federal soruşturma birimlerinden, Gülen'in iadesi için yasal yolların incelenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

Haberde ABD'li yetkililerinin, FBI ve Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Gülen için yaptığı iade talebi yeniden değerlendirmesini ve İç Güvenlik Bakanlığı'ndan da Gülen'in yasal statüsü hakkında bilgi istediği öne sürüldü.