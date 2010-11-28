T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ASSENGE'Yİ UYARDI WASHINGTON (A.A)

28 Kasım 2010 18:32

-ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ASSENGE'Yİ UYARDI WASHINGTON (A.A) - 28.11.2010 - Tüm dünya gözlerini WikiLeaks internet sitesi tarafından bugün açıklanacağı ifade edilen gizli belgelere çevirirken, ABD Dışişleri Bakanlığı hukuk danışmanı Harold Koh, sitenin sahibi Julian Assange'ye bir mektup göndererek, belgelerin yayımlanmasının "çok sayıda masum kişinin hayatını tehlikeye atacağını" söyledi. Mektubunda belgelerin yayımlanmasının mevcut askeri operasyonları ve ülkeler arasındaki işbirliğini de tehlikeye atacağını belirten Koh, bu belgelerin Amerikan yasalarının ihlal edilerek ele geçirildiğini, doğuracağı ağır sonuçların da dikkate alınmadığını kaydetti. Koh, WikiLeaks'den belgeleri yayımlamamasını, bunları Amerikan hükümetine geri vermesini ve kopyalarını yok etmesini istedi. Bu arada Koh, WikiLeaks'in yaklaşık 250 bin belgeyi New York Times ve İngiltere'nin Guardian gazetelerinin yanı sıra Alman Der Spiegel dergisine verdiği duyumunu aldıklarını söyledi. Belgelerin Fransa'daki Le Monde ve İspanya'daki El Pais gazetelerine de verildiği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24