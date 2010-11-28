-ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ASSENGE'Yİ UYARDI WASHINGTON (A.A) - 28.11.2010 - Tüm dünya gözlerini WikiLeaks internet sitesi tarafından bugün açıklanacağı ifade edilen gizli belgelere çevirirken, ABD Dışişleri Bakanlığı hukuk danışmanı Harold Koh, sitenin sahibi Julian Assange'ye bir mektup göndererek, belgelerin yayımlanmasının "çok sayıda masum kişinin hayatını tehlikeye atacağını" söyledi. Mektubunda belgelerin yayımlanmasının mevcut askeri operasyonları ve ülkeler arasındaki işbirliğini de tehlikeye atacağını belirten Koh, bu belgelerin Amerikan yasalarının ihlal edilerek ele geçirildiğini, doğuracağı ağır sonuçların da dikkate alınmadığını kaydetti. Koh, WikiLeaks'den belgeleri yayımlamamasını, bunları Amerikan hükümetine geri vermesini ve kopyalarını yok etmesini istedi. Bu arada Koh, WikiLeaks'in yaklaşık 250 bin belgeyi New York Times ve İngiltere'nin Guardian gazetelerinin yanı sıra Alman Der Spiegel dergisine verdiği duyumunu aldıklarını söyledi. Belgelerin Fransa'daki Le Monde ve İspanya'daki El Pais gazetelerine de verildiği kaydedildi.