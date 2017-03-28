ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinin detayları belli olmaya başladı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 30 Mart'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaretin detayları netleşmeye başladı. Tillerson'ın muhalefet liderleriyle görüşmeyeceği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson 30 Mart'ta Türkiye'ye gelecek. Ziyaret, Trump'ın görevi devralmasından sonra Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir ilk olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisi, Tillerson'ın muhalefet liderlerinden herhangi birisiyle görüşmeyeceğini bildirdi. Yetkiliye göre, bu kararın nedeni zamanın yetersiz olması.

Tillerson'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Tillerson, 30 Mart'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaretin ardından, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla Brüksel'de bir araya gelecek.