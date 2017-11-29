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Dünya
Deutsche Welle

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye İran mesajı

Türkiye'den İran'la ilişkilerini gözden geçirmesini isteyen ABD Dışişleri Bakanı, "İran ve Rusya, Batılı milletler topluluğuna mensup olmanın sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları Türk halkına sunamaz" dedi.

29 Kasım 2017 14:25

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washington merkezli düşünce kuruluşu Wilson Center'da düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, ABD-Avrupa ilişkileri konusundaki bir soru üzerine İran'la ilgili eleştiri ve endişelerini dile getirirken Türkiye'ye de çağrıda bulundu.

İran'ın "habis tutumuna" karşı Avrupalı ortaklarını ABD ile birlikte durmaya davet eden Tillerson, Tahran rejiminin "dini, siyasi ve bireysel özgürlükleri bastırmaya yönelik totaliter" politikalarının Batılı ilkelere aykırı olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, "Avrupa'nın bölgedeki kesişme noktasında, Türkiye'nin coğrafi yakınlık ve kültürel bağlardan ötürü İran'ı göz ardı edemeyeceğinin farkındayız. Ama bir NATO müttefikimiz olarak Türkiye'den, müttefiklerinin ortak savunmasını ön planda tutmasını istiyoruz. İran ve Rusya, Batılı milletler topluluğuna mensup olmanın sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları Türk halkına sunamaz" dedi.

IŞİD tehdidine de dikkat çekti

Konuşmasında IŞİD'in dünya genelinde yarattığı tehlikeye de değinen Tillerson, "Paris, Brüksel, Orlando, Nice, Berlin, İstanbul, Londra, Manchester, Barcelona, New York ve İslamcı teröristler nedeniyle insanlarımızın acı çektiği daha birçok yerde yaşayanlar, karşılaştığımız tehditlerin değişen ve öngörülemeyen doğasıyla hâli hazırda açık şekilde yüzleşti" dedi. ABD Dışişleri Bakanı, "Bu teröristlerin çoğu da kendi ülkelerindeki evlerinde bir bilgisayar ekranının karşısında radikalleşiyor" diye ekledi.

Tillerson, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'dan gelen göç dalgalarıyla karşılaşan Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Almanya gibi ülkelerin de bu tehdidin farklı bir yüzüyle karşılaştığını söyledi.

"Türkiye bir seçim yapacak"

Panelin moderatörlüğünü yapan Wilson Center Başkanı ve CEO'su Jane Harman ise Tillerson'ın yaptığı konuşmanın ardından yeni soru almadan önce ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarının en dikkat çekici bölümünün Türkiye ile ilgili olduğu düşüncesini dile getirdi. Harman, "Türkiye konusunda ilginç bir noktaya değindiğinizi fark ettim. O da Türkiye'nin şu an bir seçim yapacağına dairdi: Avrupa'ya ve bize daha yakın olmak ya da olmamak. Bunu yüksek sesli ve net biçimde duydum" ifadesini kullandı.

DW/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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