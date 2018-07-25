ABD Dışişleri Bakanı'ndan rahip Brunson'ın ev hapsine alınmasına ilişkin ilk açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'de tutuklu bulunan rahip Brunson'un ev hapsine alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Pompeo "Yeterli değil. Brunson aleyhinde güvenilir bir kanıt görmedik" ifadelerini kullandı.

ki yıla yakın bir zamandır Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi kararının ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, verilen kararı memnuniyetle karşıladıklarını, ancak yeterli bulmadıklarını ifade etti.

Pompeo Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Rahip Brunson'un hapishaneden ev hapsine alınmasını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak bu yeterli değil. Bay Brunson'a karşı güvenilir bir kanıt görmedik ve Türk yetkililerini, Brunson davasını derhal şeffaf ve adil bir şekilde çözmeye çağırıyoruz" dedi.